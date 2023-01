Old Breakout w Toruniu! Zespół już w poniedziałek zagra w Hard Rock Pubie Pamela

Twarze Old Breakout

Twórczość zespołu jest promowana przede wszystkim przez dwóch znakomitych muzyków. Tadeusz Trzciński to harmonijkarz, który z Tadeuszem Nalepą współtworzył zespół Breakout. Brał udział przy nagraniu płyt: "Blues", "Mira", "Karate" oraz "Ogień". Tadeusz Trzciński jest uznanym prekursorem harmonijki ustnej w Polsce. Co więcej, jako jedyny członek zespołu uprawnionym do używania nazwy Breakout.