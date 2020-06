Okradli 25 samochodów w Toruniu: jest wyrok! "Wesołek" i sprytna Joaśka wkopali Tomasza S.?

Kradzieże katalizatorów w Toruniu były zmorą. Jak ustalił sąd, z 25 samochodów wycięli je Tomasz S., Joanna P. i poszukiwany dziś Marcin Wesołowski "Wesołek". Obrońca Tomasza S. twierdzi, że jego klienta obarczyli winą wspólnicy, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. Po co złodziejom katalizatory? W branży motoryzacyjnej i kryminalnym półświatku temat znany jest od lat. Do ich budowy wykorzystywane są metale szlachetne, m.in. platyna. Są firmy zajmujące się odzyskiwaniem kruszcu zawartego w tych częściach samochodowych, a z dwóch ton katalizatorów można uzyskać kilogram platyny. W Polsce jej cena to ok. 100 tys. zł. >>>>>CZYTAJ DALEJ Tekst: Małgorzata Oberlan