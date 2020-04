Ogromne premie dla pracowników sklepów, którzy narażają zdrowie: Netto, Biedronka, Aldi, Kaufland, Rossmann i innych

Wymiana opon, spacer... Za co można dostać mandat?

Czy można jechać autem do myjni lub wymienić w warsztacie opony na letnie? W Toruniu mandatu za to nie będzie. Te, które do tej pory nałożono, dotyczyły łamania zakazu gromadzenia się lub zbyt bliskich odległości pomiędzy ludźmi.