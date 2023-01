Ogromne długi lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych w Toruniu! Przekroczyły 26,4 mln zł

Sytuacja jest poważna. W połowie roku 2021 łączny dług lokatorów miejskich wynosił około 16 mln zł. Teraz to zadłużenie przekroczyło 26 mln 417 tys. zł. Zakład Gospodarki mieszkaniowej w Toruniu robi, co może, by skutecznie windykować należności. Niestety, torunian mających kłopoty z opłaceniem czynszu i innych opłat może przybywać - wielu rodzinom coraz trudniej związać koniec z końcem.