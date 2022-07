Ogrodowe spotkania z piosenką ukraińską i francuską dla Łucka

Trzynaste już spotkanie z piosenką francuską!

Podczas koncertu wykonywane będą interpretacje utworów znakomitych francuskich gwiazd takich jak: Edith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, Georges Brassens, etc., a także utwory muzyki współczesnej oraz szereg piosenek ukraińskich w wykonaniu artystów z Ukrainy.

Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia organizuje w sobotę 9 lipca 2022 roku o godz. 16 wyjątkowe w tym roku 13. Ogrodowe Spotkania z Piosenką Francuską i Ukraińską. W trakcie koncertu przeprowadzona zostanie charytatywna aukcja prac plastycznych, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Łucka, partnerskiego miasta Torunia w Ukrainie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na tę muzyczną i plastyczną ucztę do ogrodu Dworu Mieszczańskiego. Bilet wstępu do nabycia przy wejściu kosztuje tylko 15 zł (dzieci bezpłatnie).

Eidth Piaf - Ikona francuskiej piosenki

Jedna z najwybitniejszych francuskich artystek XX wieku urodziła się 19 grudnia 1915 roku w Paryżu. Edith Giovanna Gassion, bo tak właściwie się nazywała, słynęła z niebywałej ekspresji i dramatyzmu w wykonywaniu piosenek specjalnie dla niej pisanych. Jej chropowaty i stosunkowo niski głos kontrastował z drobną sylwetką (147 cm), co fascynowało widzów m.in. w paryskiej Olympii, z którą była przez lata związana. Śpiewała także w Stanach Zjednoczonych, odnosząc tam spore sukcesy. Oprócz jej talentu widzów przyciągała otaczająca Piaf legenda, wynikająca z jej przeszłości, a także nieudanych związków uczuciowych, które z jednej strony zwiększały dramatyzm jej recitali, a z drugiej pogłębiały chorobę, z którą zmagała się heroicznie do końca życia. Zmarła 10 października 1963 w Grasse na raka wątrobowokomórkowego.

Yves Montand - Z Włoch do Francji

Yves Montand, a właściwie Ivo Livi urodził się 13 października 1921 roku w Monsummano Terme we Włoszech. W latach 30-tych XX wieku rozpoczął karierę jako piosenkarz musicalowy. W 1944 został odkryty i wylansowany przez starszą od niego o 6 lat Edith Piaf, z którą miał też kilkuletni romans. Osiągnął międzynarodową sławę, występując w wielu filmach. Debiutował w 1944 roku, wzorując swoje kreacje na aktorach amerykańskich. Pierwszy wielki sukces odniósł w 1953 roku w dramacie Cena strachu (Le Salaire de la peur) Henri-Georges Clouzota. W trakcie swojej kariery grał wielokrotnie w amerykańskich filmach i na scenach Broadwayu. Najwybitniejsze kreacje stworzył w filmach politycznych Costy Gavrasa oraz psychologicznych Claude’a Sauteta. Był dwukrotnie nominowany do nagrody Cezara w kategorii najlepszy aktor za filmy I comme Icare (1980) i Garcon! (1984). Zmarł na atak serca 9 listopada 1991 roku w Senlis.

Charles Trenet - piosenki z jego tekstami śpiewała cała Francja

Louis Charles Auguste Claude Trenet, bo tak w rzeczywistości się nazywał, urodził się 18 maja 1913 roku w Narbonne. Był piosenkarzem, kompozytorem i autorem tekstów do około pół tysiąca piosenek, które śpiewała przez ponad pół wieku cała Francja. Jego piosenki śpiewali m.in. Maurice Chevalier, Edith Piaf i Yves Montand. Jego przyjaciółką była Dalida. Pierwszą piosenkę skomponował, mając 10 lat. Po raz ostatni wystąpił na koncercie w wieku 85 lat. Jego utwory cechuje charakterystyczna dla piosenki francuskiej melancholia przeplatająca się z humorem, egzystencjalne troski wymieszane z radością życia. Trenet wprowadził też do swoich piosenek rytmy zza oceanu, przede wszystkim swing. Jeszcze za życia stał się legendą francuskiej piosenki. Zmarł 19 lutego 2001 roku w Creteil na drugi w krótkim czasie wylew krwi do mózgu.