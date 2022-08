Odgrzewasz to jedzenie? Popełniasz błąd! Tych potraw nie odgrzewaj dla swojego bezpieczeństwa!

Odgrzewanie — pozornie zwykła czynność

Dlaczego tak popularne jest odgrzewanie jedzenia?

Popularność odgrzewanego jedzenia wynika z faktu, że obecnie prowadzimy bardzo zabiegany tryb życia. Co więcej, do pracy często nie zabieramy kanapek, ale właśnie jedzenie, które możemy szybko podgrzać np. w firmowej mikrofalówce. Wbrew pozorom jednak jest to złe rozwiązanie, przynajmniej w niektórych przypadkach. Co do zasady jednak jest to mniej zdrowe, choć coraz częściej możemy znaleźć właśnie półprodukty przygotowane właśnie do odgrzania w mikrofalówce lub piekarniku. Czego nie powinniśmy robić, jeśli zależy nam na zdrowiu?