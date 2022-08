Od wtorku, 16 sierpnia zmiany w organizacji ruchu na Bydgoskiej i Klonowica!

Zamknięcia Bydgoskiej z Klonowica i Matejki!

Od wtorku, 16 sierpnia 2022 r. ulica Bydgoska na skrzyżowaniu z ul. Klonowica zostanie zamknięta bez możliwości przejazdu. Z chwilą zamknięcia ul. Bydgoskiej dojazd do posesji zapewniony będzie od ul. Konopnickiej. Zmiana ta związana jest z pracami polegającymi na wiązaniu podsypki pod kostką kamienną. Wykonawca szacuje, że skrzyżowanie zamknięte będzie do 21 sierpnia 2022 r.

Jednak zanim wprowadzone zostaną zmiany, obecnie zapewniony jest dojazd do posesji na ul. Bydgoskiej, na odcinku od ul. Klonowica do ul. Konopnickiej. Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace na tarczy skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej zapewniony jest dojazd do posesji od ul. Matejki.

Od piątku, 12 sierpnia 2022 r. od godz. 7 zamknięta zostanie, bez możliwości przejazdu, ul. Bydgoska za skrzyżowaniem z ul. Jana Matejki. Z chwilą zamknięcia ul. Bydgoskiej dojazd do posesji zapewniony będzie od ul. Fryderyka Chopina (ulicami Krasińskiego i Moniuszki). Szacowany termin wprowadzenia tej organizacji ruchu to 12-21 sierpnia.