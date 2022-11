Od niedzieli obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy PKP na Kujawach i Pomorzu. Pasażerowie nie kryją swojego niezadowolenia

- Jestem podróżnym z Gniezna i wraz z innymi pasażerami jesteśmy przerażeni tym, co widzimy w Portalu Pasażera od połowy grudnia tego roku. Niemal całkowicie znikną z Mogilna połączenia POLRegio. Zostaną 3,5 pary w kierunku Inowrocławia. Obecnie z przesiadkami mamy po 10 do 12 par połączeń do stolic sąsiedniego województwa. Tu szczególnie podkreślam Toruń. Oferta PKP IC to tylko 4 pary połączeń. Podróże staną się znacząco trudniejsze. Studenci UMK, emeryci, turyści i inni zostaną odcięci od wygodnych połączeń. Liczni podróżni z Kujaw i Pomorza utracą połączenia z Poznaniem. W małych miejscowościach jak Kołodziejewo, Wydartowo pociągi PKP IC nie stają. Przygraniczne z Wielkopolską Mogilno straci 1/3 połączeń z Poznaniem. Zamiast 12 par połączeń będzie 8 par. Zmiany, które są na horyzoncie, są zatrważające i nieakceptowalne. Zdecydowana większość podróżnych nawet o nich nie wie i nie podejrzewa, co się stanie - nie kryje oburzenia pan Karol.