Od kiedy wracają porody rodzinne? Badania dla osób towarzyszących

Od kilku dni do naszej redakcji przychodziły listy zrozpaczonych przyszłych mam, które w czasie pandemii miały obawy, czy będą mogły rodzić z bliską osobą. Przypomnijmy, że w marcu porody rodzinne w szpitalu na Bielanach jak i we wszystkich szpitalach w Polsce zostały zawieszone w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem. Rodzące znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Jak mówi jedna z przyszłych mam, zostały pozostawione same sobie.