Obsługa chorych w domach i nowoczesny sprzęt. Oto strategia walki marszałka z koronawirusem!

Najważniejszą kwestią bez wątpienia jest w tej chwili służba zdrowia. Do szpitali w regionie popłynie w sumie 145 mln zł, za które samorząd województwa kupi 120 nowych respiratorów oraz 3 urządzenia ECMO zapewniające najskuteczniejszą terapię wśród chorych w najcięższych stanach. Zakupione zostaną także kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, defibrylatory, aparaty do USG i RTG oraz karetki. W lecznicach w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku dostępna będzie aparatura do testów w kierunku koronawirusa. Marszałek obiecuje też personelowi medycznemu wykonywanie 200 testów dziennie, co ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród medyków. Zapowiada także innowacyjne w skali kraju rozwiązanie, a mianowicie powołanie co najmniej 10 zespołów pielęgnacyjno-lekarskich w regionie.