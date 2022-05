Obowiązkowe badania okresowe pracowników w kujawsko-pomorskiem jeszcze nie wracają! Strach przed kolejkami nieuzasadniony

Sporo zamieszania i emocji wywołały zapowiedzi niektórych poważnych portali branżowych, które zapowiadały powrót po 2 latach okresowych badań pracowniczych. Wystawianie skierowań na takie badania jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak w związku z pandemią Covid-19 został on zawieszony do czasu odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Od marca 2020 roku pracodawcy nie muszą więc wystawiać skierowań do lekarzy medycyny pracy.

-I tego przepisu nie zmieniono. Obowiązek kierowania na badania okresowe pracowników na razie zatem nie wraca - podkreśla inspektor Waldemar Adametz, wicedyrektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.