Objawy niedoboru magnezu. Symptomy, których absolutnie nie wolno lekceważyć Michał Sierek

Kiedy mówimy o objawach niedoboru magnezu, zapewne większość z Was wymieni drgania i skurcze mięśni. Zanim sięgniemy po preparaty zawierające magnez warto jednak skonsultować się z lekarzem oraz zaznajomić się z innymi objawami. Sprawdź, jakie symptomy najczęściej występują u osób z niedoborem magnezu. Co powinno nas zaalarmować?

Niedobór magnezu to przypadłość, która dotyka wiele osób. Chociaż na ogół niedobór magnezu nie powoduje poważnych dolegliwości, to w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia istotnych narządów. Sprawdź, jakie symptomy najczęściej występują u osób z niedoborem magnezu, co powinno nas zaalarmować?