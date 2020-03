Objawy koronawirusa: co należy wiedzieć, jak rozpoznać zakażenie u dzieci, dorosłych i osób starszych? Sprawdź, jakie są objawy koronawirusa

Czym jest koronawirus SARS-Cov-2 i co o nim wiemy?

Nowy koronawirus to wirus o nazwie SARS-Cov-2 należący do rodziny koronawirusów (Coronaviridae). Jest on siódmym znanym gatunkiem z tej rodziny wirusów, który powoduje zakażenia u ludzi. Wywołuje on chorobę koronawirusową COVID-19 przenoszoną drogą kropelkową. Charakterystyczna nazwa wirusa wynika z jego specyficznej budowy – otoczony jest pierścieniem z wypustkami. Początkowo koronawirusa nazwano 2019-nCoV, później jednak oficjalną nazwę – „SARS-CoV-2” – ogłosił Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów.

Jak można się zarazić koronawirusem SARS-Cov-2?

Jak pokazują statystyki, COVID-19 powoduje więcej zgonów niż grypa sezonowa. Przebieg tej choroby jest też znacznie bardziej niebezpieczny. Wirus SARS-Cov-2 przenoszony jest drogą kropelkową, podobnie jak wirus grypy. Nosiciel zaraża podczas kaszlu, kichania i mówienia. Zakażenie może nastąpić też w wyniku dotknięcia czegoś, co miało kontakt ze śliną chorego.