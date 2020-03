Ojciec Rydzyk apeluje do wiernych o post w o chlebie i wodzie, modlitwę i udział we mszy św. w intencji wyboru dobrego prezydenta Polski. Życie w świątyni w Porcie Drzewnym nie zamarło. Co się tam dzieje? Tekst: Małgorzata Oberlan >>>>CZYTAJ DALEJ

Grzegorz Olkowski / Polska Press