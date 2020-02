O Mamma Mia! Filmowe przeboje symfonicznie już w piątek - 07.02 w CKK JORDANKI

Często zdarzało się, że muzyka z filmu osiągała większe sukcesy niż sam film, stawała się jego znakiem rozpoznawczym - tak było również w przypadku tych produkcji. Utwory, które zagramy są znane i cenione na całym świecie.

Love Story otrzymało Oscara za najlepszą muzykę oryginalną, Śniadanie u Tiffany'ego zdobyło 2 Oscary: za najlepsza muzykę oraz najlepszą piosenkę Moon River, a Grease wyróżniono dwoma Złotymi Globami za You're the One that I Want oraz Grease.

Wykonania tych znanych hitów podejmą się młodzi utalentowani soliści: Jan Traczyk oraz Agnieszka Przekupień.

Jan Traczyk jest kompozytorem, autorem tekstów, wokalistą w Teatrze Roma, Studiu Accantus i Teatrze Muzycznym w Gdyni. Znany jest również z telewizyjnych programów muzycznych takich jak Szansa na Sukces, The Voice of Poland 2 i Must Be The Music.