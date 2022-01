O jakie fundusze będzie zabiegał Toruń w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu?

- Lista toruńskich projektów, które miasto chce złożyć w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, jest jeszcze przedmiotem ustaleń. Termin naboru wniosków upływa 15 lutego br. - wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Przypomnę, że w tej edycji zmieniły się nieco zasady ubiegania się o rządowe wsparcie. Podobnie jak poprzednio, każdy samorząd może złożyć w programie maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie: na jeden projekt o wartości do 5 mln zł i jeden do 30 mln zł, natomiast na trzeci, dotychczas bez ograniczeń finansowych, obecnie do maksymalnie 65 mln zł. Przy czym najmniejszy wniosek jest obligatoryjny przy ubieganiu się o większe kwoty. Program wskazuje też konkretne cele, na jakie może być przeznaczone dofinansowanie. To oznacza, że gmina musi dokładnie rozważyć, które projekty złożyć, biorąc pod uwagę koszty, stopień przygotowania danych inwestycji czy ewentualne ograniczenia w realizacji.