O chomikach w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli sesja Rady Miasta Torunia

"Chodzi w szczególności o stosowanie pozaustawowych kryteriów naborowych, to jest uzależnienie przyjęcia do przedszkola od wieku dziecka, a nie ilości uzyskanych przez niego punktów w postępowaniu rekrutacyjnym - czytamy. - Rekrutacja powinna być prowadzona do przedszkola, a nie do grup wiekowych, zgodnie z kryteriami ustawowymi i gminnymi".