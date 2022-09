Nowy wiek emerytalny dla chętnych? Emerytury stażowe w Polsce! Dwa projekty "stażówek" już w Sejmie

Emerytury stażowe to temat gorący już od kilku lat. Ich wprowadzenie obiecał prezydent, Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. w czasie kampanii wyborczej latem 2020 roku.

Także Andrzej Duda złożył już stosowny projekt, w którym opisane są zasady przejścia na emeryturę stażową. Wynika z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023. Oczywiście najpierw musi się na to zgodzić Sejm i Senat.

Co jeszcze znalazło się w projekcie prezydenta RP? Trzeba będzie mieć przepracowany określony czas pracy, by przejść na emeryturę stażową. Ma to być: