Nowy szpital na Bielanach w Toruniu. Tak powstawał (2017-2020). Zobaczcie zdjęcia

Trwa rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Kamień węgielny pod nowe budynki wmurowano 11 kwietnia 2017 r. Od tego czasu wiele się zmieniło. Co prawda oddanie do użytku poszczególnych budynków opóźni się, jednak już teraz widać, że kompleks szpitalny będzie robił wrażenie. Zobacz też: Najlepsze położne w Toruniu Operacje plastyczne w Toruniu i okolicach. Cennik Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu na Bielanach będzie prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego 200 mln zł wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Zobaczcie, jak przez dwa lata zmieniał się szpital. NowosciTorun

UM