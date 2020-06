Nowy szpital na Bielanach. Tak wyglądają nowe sale operacyjne! Zdjęcia ze środka

Przestrzeń dla bloku operacyjnego jest przygotowywana na drugim piętrze nowego budynku głównego. To blisko 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Przewidziano 10 sal operacyjnych:

neurochirurgiczną,

ortopedyczną (artroskopową),

ortopedyczno-urazową,

laryngologiczną,

okulistyczną,

naczyniowo-kardiologiczną,

dwie sale chirurgii laparoskopowej,

salę ginekologiczną (laparoskopową)

ginekologiczno-urologiczną (również laparoskopową).

Dwie z nich to tak zwane sale hybrydowe, wyposażone w zaawansowaną technologicznie aparaturę do diagnostyki śródoperacyjnej. Sala hybrydowa z tomografem dedykowana jest operacjom neurochirurgicznym, druga, z angiografem, operacjom naczyniowym.

Centralny blok operacyjny ma tę zaletę, że jest to część szpitala dokładnie odizolowana od pozostałych jednostek placówki. Będą tu mogli przebywać jedynie operowani pacjenci, zespoły przeprowadzające operacje i, w określonym czasie, ekipy sprzątające. Chorzy przywożeni będą z oddziałów do specjalnego pomieszczenia, tzw. śluzy wjazdowej, a następnie do pomieszczeń, w których odbędą ostatnie przygotowania do zabiegu operacyjnego. Później trafią do sali operacyjnej. Po zakończonej operacji, przez śluzę wyjazdową, zostaną przewiezieni do sali wybudzeń. Tą samą drogą salę operacyjną opuści także personel medyczny.