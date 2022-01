Nowy Swing wyprodukowany przez bydgoską Pesę wyjechał na tory w Toruniu. Kiedy kolejne tramwaje dotrą do Torunia?

Swing, już trzeci z nowej dostawy, dotarł do Torunia w nocy z 20 na 21 stycznia 2022 roku. Przez kilka dni przechodził przeglądy techniczne i odbiory, a w poniedziałek (24 stycznia) ruszył na trasę. Swoje, pierwsze kursy odbywa na linii nr 1. Nie ma on jeszcze nadanego imienia, ale można je wybrać w specjalnym głosowaniu, które trwa do 10 lutego.

Przypomnijmy, że po Toruniu kursują także dwa nowe tramwaje, które wzbogaciły miejską flotę pod koniec 2021 roku: numer boczny 318 noszący imię "Mikołaj Kopernik" oraz numer boczny 319 nazwany imieniem "gen. Elżbiety Zawackiej".

Niebawem do Torunia przyjadą kolejne Swingi. Jeden jeszcze w styczniu, a ostatni w lutym. Pięć nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów miasto kupiło za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2020 roku.

Zakup nowych tramwajów jest realizowany w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zadanie "Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego".