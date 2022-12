Nowy rok przyniesie dla kierowców kilka ważnych i kosztownych zmian

Na tych kierowców, którzy za kołnierz nie wylewają, padł blady strach – wielu uważa, że od 2023 roku za jazdę w stanie wskazującym policja skonfiskuje im auto. Nie mylą się, ale tak będzie dopiero od grudnia przyszłego roku.

Postaramy się usystematyzować, jakie najważniejsze zmiany dla zmotoryzowanych przyniesie cały 2023 rok.

Pijani będą tracić auta

Zasygnalizowana na wstępie konfiskata pojazdów mechanicznych to jeszcze „melodia przyszłości”, ale zbliżająca się nieubłaganie, bo cały proces legislacyjny został zakończony, a prezydent RP nowe prawo podpisał i to zacznie obowiązywać na początku grudnia 2023. Prawo będzie twarde, ale może przez to skuteczne, bowiem statystyki (także w naszym regionie) wskazują na rosnący odsetek kierowców zatrzymywanych po alkoholu i narkotykach. Za to, że ktoś prowadził mając w organizmie powyżej 0,5 promila alkoholu, już dziś karze się jak za przestępstwo i można za to trafić na 2 lata do więzienia (o grzywnie i zakazie kierowania tylko wspominając).

Za kilkanaście miesięcy dodatkową karą sądową będzie konfiskata „narzędzia” przestępstwa i to niezależnie od jego wartości. Ustawodawca dał jednak Temidzie pewną furtkę, bo zapisał, że można będzie odstąpić od tak surowej kary w szczególnych okolicznościach, gdy nie dojdzie do wypadku, ale jakie będą to okoliczności, tego nie sprecyzowano. W praktyce będzie to zapewne oznaczało konfiskatę pojazdu w przypadkach recydywy – wtedy auto przepadnie na pewno.

Samochód przepadnie „od ręki” - poza faktem, że konfiskacie będzie towarzyszyć określona procedura – jeśli przy stężeniu od 0,5 promila alkoholu w górę dojdzie do wypadku. Jeśli zaś kierowca będzie zatrzymany podczas zwyczajnej kontroli drogowej przy stężeniu co najmniej 1,5 promila, wtedy także straci swój pojazd. Jeśli pojazd nie będzie należał wyłącznie do sprawcy (np. współwłasność), wtedy sąd nakaże zapłacenia na rzecz skarbu państwa równowartości pojazdu.

Pijany kierowca auta służbowego lub na przykład ciężarówki, tira, zapłaci nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tys. zł (do 100 tysięcy) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W górą pójdą także kary więzienia za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości – minimalne z 2 do 3 lat, a maksymalne z 12 do 16 lat.

Opłaty za egzaminy w górę

Mandaty za wykroczenia drogowe w przyszłym roku nie wzrosną, jako że wyższe obowiązują już od 1 stycznia 2022 i mowa jest o znaczącym zaostrzeniu sankcji – tych maksymalnych z 500 do 5 tys. zł. Za to teraz wzrosną opłaty za egzaminy na prawo jazdy – formalnie już od 1 stycznia 2023 roku, jak zapisano w znowelizowanej ustawie, ale praktycznie dopiero po wprowadzeniu stosowanych zmian w prawie miejscowym, co zostało przez państwo scedowane na sejmiki województw.