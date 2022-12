Nowy 2023 rok przyniesie dla kierowców kilka ważnych i kosztownych zmian

Pijani będą tracić auta

Zasygnalizowana na wstępie konfiskata pojazdów mechanicznych to jeszcze „melodia przyszłości”, ale zbliżająca się nieubłaganie, bo cały proces legislacyjny został zakończony, a prezydent RP nowe prawo podpisał i to zacznie obowiązywać na początku grudnia 2023.

Prawo będzie twarde, ale może przez to skuteczne, bowiem statystyki (także w naszym regionie) wskazują na rosnący odsetek kierowców zatrzymywanych po alkoholu i narkotykach. Za to, że ktoś prowadził mając w organizmie powyżej 0,5 promila alkoholu, już dziś karze się jak za przestępstwo i można za to trafić na 2 lata do więzienia (o grzywnie i zakazie kierowania tylko wspominając).