Nowe sklepy w Toruniu. W końcu ruszyła budowa długo wyczekiwanego marketu Dino. Co jeszcze powstanie?

Stało się! W końcu ruszyła długo wyczekiwana budowa marketu Dino w Toruniu. Do tej pory sieć inwestowała głównie w mniejszych miejscowościach. Punkt na lewym brzegu Wisły będzie pierwszym sklepem Dino w naszym mieście. Jakie inne sieci inwestują w Toruniu? Co otworzy się w najbliższych miesiącach, a co już się otworzyło? Zobaczcie, jakie zmiany zaszły na mapie handlowej Torunia. SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>

Jacek Smarz