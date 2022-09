Nowe restauracje i lokale w Toruniu. Sprawdźcie, co można w nich zjeść?

Maestria Miejsce zmieniła nie tylko kawiarnia Projekt NANO, lecz także pizzeria Maestria. Od teraz pizzę zjemy już nie przy ul. Prądzyńskiego, lecz przy ul. Targowej 49. W ofercie zarówno pizze na białym, jak i czerwonym sosie - z salami, boczkiem, na ostro albo wege - do wyboru, do koloru, do smaku.

fb.com/Maestria.sztuka.pizzy