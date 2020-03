Nowe grzechy. Z tego też trzeba się wyspowiadać! [LISTA]

Wielki Post to dla katolików niezwykle szczególny okres oczekiwania na przyjście Jezusa. W tym czasie wiele osób przystępuje do spowiedzi. Kościół idzie z czasem, postępem i osiągnięciami. Efektem tego jest zaktualizowana lista grzechów ciężkich, w których bierze się pod lupę uczynki m.in. użytkowników internetu. Ale nie tylko ich. Pełna lista nowych grzechów ciężkich, z których bezwarunkowo trzeba się wyspowiadać po wcześniejszym żałowaniu, prezentujemy na kolejnych stronach >>>>> Listę nowych grzechów udało się powiązać z wywiadem regensa Penitencjarii Apostolskiej udzielonym dziennikowi „L’Osservatore Romano”. Wypowiedź została podchwycona przez dziennikarzy i rozbudowana do całej listy, która jednak nie jest oficjalnym dokumentem Kościoła rzymskokatolickiego.