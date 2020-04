Nowe godziny otwarcia sklepów w Toruniu. Zmiany! Lidl, Biedronka, Auchan, Polomarket, Aldi, Tesco, Torimpex, Kaufland, Netto, OBI, Brico

Aldi od początku kwietnia prowadzi specjalne kasy z pierwszeństwem dla medyków i innych służb zaangażowanych w walkę z koronawrusem. Markety tej sieci działają w godz. 6-22. Sieć informuje też o przerwie technicznej w godz. 14-14.30, kiedy to cała sala sprzedaży jest dezynfekowana. W niedziele handlowe, a więc i w nadchodzącą - 26 kwietnia - sklepy Aldi będą otwarte od godz. 9 do 18. Czytaj także: Sprawdź ile Kościół traci na koronawirusie! Sklepy sieci Netto, otwarte w przedświątecznym tygodniu od godz. 6 do godz. 24, po świętach wracają do poprzedniego trybu. Zakupy będzie można zrobić pomiędzy godz. 7 a 21.

Lukasz Gdak