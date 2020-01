Nowe cenniki za wywóz w gminach wokół Torunia. Jest drożej! Sprawdzamy jak bardzo

W większości podtoruńskich gmin gotowe są już nowe cenniki za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Zaskoczeń nie ma. Ceny poszły w górę średnio o 30 procent, a w niektórych gminach, tam gdzie cena była niska nawet o 50 procent.

Gdzie najdrożej?

Mocno w grę idzie stawka za śmieci w gminie Wielka Nieszawka, gdzie od 1 lutego ceny wzrosną z 12,3 zł do 19 zł miesięcznie od osoby. Czteroosobowa rodzina, która do tej pory płaciła 49,2 zł miesięcznie zapłaci 76 zł. Podobne stawki obowiązują już od stycznia w gminie Lubicz, gdzie stawka także wzrosła z 12 zł do 19 zł.

Dla porównania w gminie Łysomice od 1 marca czteroosobowa rodzina zapłaci 60 zł (było 35 zł), a w gminie Łubianka tylko 45 zł (35 złotych przed podwyżką). Różnice jak widać są spore.