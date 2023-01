Nowe 500 plus w programie rządowym? Kto z niego skorzysta? Na jakich zasadach?

Do kogo jest skierowane nowe 500 plus?

Program, o którym mowa jest skierowany do osób planujących zakup pierwszego mieszkania lub domu. Wymogiem jest to, aby były to osoby poniżej 45. roku życia. W ramach projektu można skorzystać ze specjalnych warunków dotyczących spłaty rat kredytu, a także można otrzymać dodatkowe dopłaty ze strony państwa. Co istotne, program nie przewiduje obowiązywania kryterium dochodowego.