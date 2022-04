Nowa podstawówka przy ul. Strzałowej ma być dofinansowana z Polskiego Ładu

- Szkoła przy ul. Strzałowej jest jednym z priorytetowych zadań miasta. Jest ono wpisane do budżetu miasta i oczekuje na decyzję o dofinansowaniu z Polskiego Ładu - wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Torunia. - Informacje o dofinansowaniu mają być maju. Wtedy na przełomie czerwca i lipca będziemy ogłaszać przetarg, a w sierpniu ruszać z pracami. Budowa obiektu zaplanowana jest na dwa lata.

Decyzja miasta w sprawie budowy nowej podstawówki w lewobrzeżnej części Torunia jest koniecznością. W ostatnich latach powstało tam wiele nowych osiedli zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. Działające w okolicy podstawówki - SP nr 14 przy ul. Hallera i kameralna SP nr 17 przy ul. Rudackiej pękają w szwach. A na Stawkach i Rudaku wciąż przybywa rodzin z małymi dziećmi. To także był powód oświatowych inwestycji, które w ostatnich latach na tych terenach przeprowadziło miasto. Rozbudowana została między innymi Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Hallera, Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Paderewskiego, Przedszkole Miejskie nr 12 przy ul. Złotej. Na Stawkach, przy ul. Andersa powstał też nowy żłobek miejski. Bez kolejnej podstawówki na lewobrzeżu jednak się nie obejdzie.

Jaka będzie nowa szkoła?

Główny budynek szkolny będzie dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony, z płaskim dachem, przeznaczony dla 32 oddziałów, 800 uczniów (8 klas po 4 oddziały w każdej klasie). Część sportowa będzie częściowo jedno-, a częściowo dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona z płaskim dachem. Sala sportowa o wymiarach modularnych 30 x 18 m z widownią dla 100 osób. Przedszkole to budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z płaskim dachem. Będzie tam miejsce dla 8 oddziałów, czyli dla 200 dzieci. Mediateka będzie budynkiem dwukondygnacyjny niepodpiwniczonym, z płaskim dachem, funkcjonującym nie tylko na potrzeby szkoły ale również mieszkańców osiedla. Jeśli chodzi o basen to będzie to gmach częściowo jedno- a częściowo dwupiętrowy, w części podpiwniczony, z płaskim dachem, z niecką basenową o wymiarach 25 x 12,5 moraz widownią dla 64 osób.

Wartość inwestycji oszacowano na 70 mln zł. Szkoła pomieści 800 uczniów.