Nowa atrakcja Twierdzy Toruń! W całej Polsce są tylko takie dwie [Zobacz film i zdjęcia]

Waży trzy i pół tony, jednak dzięki przeciwwadze, podnosi się w górę w tempie ekspresowym. I chociaż fortów w Polsce jest wiele, działające mosty zwodzone są tylko dwa: w Poznaniu i Toruniu. Wyremontowany most na Forcie IV będzie można zobaczyć na własne oczy już w sobotę.

Nieprzyjacielowi udało się przełamać zewnętrzny pierścień umocnień twierdzy. Wrogie wojska wlewają się na tyły i przystępują do oblężenia fortu. Pierwszy opór stawiają żołnierze ulokowani przy murze obok bramy, jednak tą udało się zniszczyć. Wroga piechota wlewa się na dziedziniec wjazdowy. Ścigani przez nią obrońcy wycofują się do fortu. Ten może się bronić nawet przez trzy miesiące, jednak wróg nie może się dostać do środka. Liczą się więc sekundy, obrońcy wbiegają do środka i w tym momencie podnosi się most zwodzony. Wszystko dzieje się błyskawicznie, m.in. dzięki wyposażonemu w przeciwwagę mechanizmowi, który pozwala podnieść kładkę. I oto proszę, wejście do fortu jest osłonięte potężną stalową płytą, pod nią zieje natomiast czeluść fosy. W fosie, ścianach bocznych i w samej płycie mostu znajdują się strzelnice, przez które można prowadzić ogień.

Do tej pory taki działający most zwodzony znajdował się tylko w Poznaniu. Doczekał się jednak konkurencji w toruńskim Forcie IV. Oficjalna prezentacja nowej atrakcji Twierdzy Toruń jest zaplanowana na sobotę, my jednak dzień wcześniej wzięliśmy udział w testach. Ważąca ponad trzy tony konstrukcja podniosła się błyskawicznie i zamknęła z wielkim hukiem. Bardzo pracochłonne zabiegi konserwatorów zostały uwieńczone sukcesem.

- Poznaniakom było dużo łatwiej, bo ich most był w doskonałym stanie - mówi Jerzy Okoński, komendant Fortu IV. - Z naszym było dużo gorzej, wszystko trzeba było zdemontować i składać od nowa. Uzupełniając brakujące części, oraz wymieniając elementy tak zniszczone, że już nie dało się ich wykorzystać ponownie. Zadanie było utrudnione, ponieważ nie zachowała się żadna dokumentacja techniczna. Renowację mostu wsparł finansowo Urząd Miasta Torunia.

Most został uruchomiony w odpowiednim momencie, Fort IV szykuje się na oblężenie turystów. W tym roku pewnie nie będzie ich tylu co zazwyczaj, jednak załoga warowni przy ul. Chrobrego 86 przygotowała się do tego, aby podczas pandemii zapewnić wszystkim chętnym bezpieczne zwiedzanie. Fort otworzy swoje bramy w sobotę 23 maja. Jego obsługa, wspólnie z Jednostką Strzelecką 1909 organizuje piknik. Będzie strzelnica, mała gastronomia i inne atrakcje. W ruch pójdzie też oczywiście most zwodzony. Impreza rozpocznie się w samo południe i będzie trwała do godz. 18. Sam wstęp będzie bezpłatny, za zwiedzanie fortu z przewodnikiem będzie trzeba zapłacić 7 złotych. Płatne będą również zajęcia na strzelnicy oraz warsztaty piernikarskie.To są

To są plany na sobotę. Później załoga fortu będzie prezentowała działanie mostu na zamówienie.

Fort przy ulicy Chrobrego 86 w Toruniu ma za sobą burzliwe dzieje. Wiosną 1927 roku swój tragiczny finał miała tu jedna z największych afer szpiegowskich II RP. Na terenie pruskiej warowni zostali rozstrzelani dwaj zdrajcy: Piontek i Urbaniak. Dziś jest to jednak jeden z najlepiej zachowanych i z pewnością najlepiej utrzymanych fortów zewnętrznego pierścienia toruńskiej twierdzy.

Obiekt powstał w latach 1878 - 1884. Zdobywany nigdy nie był, jednak podczas budowy został przetestowany przy okazji zorganizowanej w 1882 roku gry wojennej.