Nocny wypadek na S10. Są ofiary gołoledzi [Zdjęcia]

Po mroźnych dniach nastąpiło ocieplenie, które doprowadziło do wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających wypadkom. Szczególnie odczuwalne było to wczoraj wieczorem i dzisiaj w nocy. Było to odczuwalne również na drodze ekspresowej S10, na której doszło do wypadku.

W zdarzeniu drogowy uczestniczyły: samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Skutkiem była śmierć jeden osoby, a z kolei trzy kolejne zostały zabrane przez ZRM do szpitala.