Niezły z niego bajerant! Kim jest Krzysztof z Torunia z "Sanatorium miłości 5" w TVP 1 [28.01.23]

Krzysztof z Torunia od kilku lat na emeryturze. Wcześniej pracował dla Poczty Polskiej, w dziale kontroli technicznej. Do dzisiaj jednak żałuje, że nie zrealizował swojego największego marzenia i nie poszedł do szkoły aktorskiej. "Chciałby móc jeszcze pojawić się na canneńskim festiwalu, co zawsze było jego wielkim pragnieniem. Może kiedyś się uda? Jak sam podkreśla, do setki jeszcze mu trochę zostało. W czasie wolnym Krzysztof nie odmawia sobie wycieczek rowerowych ze znajomymi. Bardzo lubi ten sposób spędzania wolnego czasu, który pozwala mu zachować dobrą kondycję. Sporo też spaceruje" - czytamy w komunikacie TVP. Zobaczcie, co działo się w pierwszym odcinku "Sanatorium miłości". Tak Krzysztof tańczył na Rynku w Toruniu >>>>

screnn z programu TVP "Sanatorium miłości"