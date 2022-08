Niespodzianka w meczu IV ligi Pomorzanin Toruń - Włocłavia. Zobacz zdjęcia!

Już na inaugurację nowego sezonu w IV lidze kujawsko-pomorskiej zanotowaliśmy pierwszą niespodziankę. Pomorzanin Toruń, który w poprzednim sezonie bronił się przed spadkiem, pokonał 2:1 Włocłavię walcząca do końca o awans do III ligi. Spotkanie miało swój smaczek, bo Jarosław Białek, aktualnie prowadzący włocławian poprzednio był trenerem "Pomorka", a z Torunia do Włocławka przeniósł się po rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu.