Niepełnosprawni uchodźcy z Ukrainy mają ścieżkę sensoryczną w Toruniu. Ufundowali ją mieszkańcy brytyjskiego miasta

Służąca m.in. do ćwiczeń sprawności motorycznej i koordynacji ruchowej ścieżka sensoryczna wzbogaci salę terapeutyczną dla niepełnosprawnych podopiecznych ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, którzy przebywają w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Elementy ścieżki zostały zakupione dzięki funduszom pozyskanym ze zbiórki zorganizowanej przez mieszkańców Leeds i uczniów szkoły St. Anne w Welton w Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele darczyńców w piątek, 15 lipca przyjechali do Torunia. Przywieźli ze sobą także inne prezenty - zabawki, kosmetyki do pielęgnacji i środki czystości.

- Wśród naszych podopiecznych są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Część z nich wymaga 24-godzinnej opieki i pomocy przy codziennych czynnościach, inni zaś potrzebują wsparcia logopedy, fizjoterapeuty czy masażysty. Zarówno młodsi jak i starsi mogą liczyć na kompleksową opiekę - mówiła Aleksandra Fajga, prezes zarządu Pracowni Wspierania Rozwoju AIM, która odpowiada za opiekę nad niepełnosprawnymi uchodźcami.