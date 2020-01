Niemiecki wątek w aferze z wieżowcem ZDZ w Toruniu. Dlaczego to śledztwo umorzono?

W piątek informowaliśmy w „Nowościach” o akcie oskarżenia, jaki Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu przeciwko Markowi P. Tego 42-letniego eksprezesa stowarzyszania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu oskarżyła o gospodarcze przekręty. Przede wszystkim o to, że wieżowiec ZDZ przy ul. Żółkiewskiego wraz z gruntami zamierzał po zaniżonej cenie sprzedać swojemu koledze ekonomiście Marcinowi P. Polecamy: Most tymczasowy w Toruniu: przetarg na budowę dróg dojazdowych. Kiedy ruszą prace przy budowie przeprawy? Kiedy zamknięcie mostu Piłduskiego Zobacz także: Gwałt na 14-latce w Chełmży! Gdzie przebywa Sebastian W.? Dlaczego ten oskarżony nie został aresztowany i odpowiada z wolnej stopy?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press