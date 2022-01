Nielegalni na "Rodos". Wielka trwoga w ogrodzie Relaks w Toruniu

Problem pojawia się wtedy, gdy nielegalny mieszkaniec ogrodu łamie niepisany kodeks. A ten mówi: przestrzegaj regulaminu, płać w terminie i nie wchodź w konflikty. Tak to właśnie było w Toruniu...

Prezesi poszczególnych "Rodosów" czyli Rodzinnych Ogrodów Działkowych, z większym lub mniejszym zaangażowaniem walczą z tym zjawiskiem. Formalnie zobowiązani są do zdecydowanych reakcji na łamanie prawa, ale często przymykają oko, nie naciskają, standardowo pytają o "czynione starania w celu pozyskania lokalu mieszkalnego".

Całoroczne mieszkanie na działce jest nielegalne. Mimo wszystko w Polsce żyją tak tysiące ludzi. Dla jednych to autentyczna ucieczka przed bezdomnością. Dla drugich świadomy wybór. Mieszkanie mają, ale je odnajmują, a sami wiodą żywot na łonie przyrody w domach, które z definicją altany mają niewiele wspólnego.

Historia Piotra i Galiny. Od 13 lat żyją na działce - teraz podwójnie nielegalnie i bez prądu

Pan Piotr to lubiany sprzedawca kapeluszy na miejskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Wraz z żoną Galiną, z pochodzenia Rosjanka, mieszka na działce od 13 lat. Domek mają skromny, ale zadbany, tak samo jak otoczenie. Zawsze na czas płacili wszystkie opłaty: za prąd, śmieci etc. To zresztą zarząd ROD "Relaksu" potwierdza. Jednak jednej opłaty pan Piotr nie uiścił. Przyznaje, że się zaparł.