Nielegalna wycinka drzew w Toruniu. Sprawca zatrzymany

Interwencja miała miejsce 27 stycznia 2020 roku. W godzinach porannych funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od mieszkańca Torunia o osobie niszczącej drzewa przy ulicy Majdany w Toruniu.

Patrol Eko udał się tam niezwłocznie. Informacja potwierdziła się. Na terenie zieleni strażnicy zastali wiele uszkodzonych drzew. Rośliny były częściowo okorowane, ścięte i ponacinane. Wśród uszkodzonych drzew znajdował się szałas. Mężczyzna, który w nim przebywał przyznał się do zniszczeń. Jak stwierdził robił to po to by ratować duże drzewa. Na miejsce wezwano specjalistę z Wydziału Środowiska i Ekologii UMT, który wstępnie ocenił straty na około 10.000 zł. Sprawca, 37-letni torunianin, został przekazany policji.