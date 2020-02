Nie odwołasz wizyty u lekarza, zapłacisz karę - zapowiada Ministerstwo Zdrowia

Gdyby podsumować wszystkie wizyty lekarskie, na których pacjenci się nie stawili przychodnie szpitala na Bielanach należałoby zamknąć na 1,5 miesiąca. Taka jest skala problemu, o którym w toruńskich przychodniach mówi się od dawna. Temat na nowo wywołały ujawnione ogólnopolskie statystyki NFZ za zeszły rok – 17 milionów chorych zapisało się do specjalistów (!) i nie przyszło do lekarzy, nie odwołując wizyt. Zajęło kolejkę, a miejsca przepadły. Sprawa bulwersuje, ponieważ w Polsce kolejki do specjalistów są długie „na” kilka miesięcy, a do tych najbardziej obleganych czeka się rok i dłużej. Tekst: Alicja Cichocka-Bielicka CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Najlepszy pediatra w Toruniu. Do kogo iść z dzieckiem? Lista 15 lekarzy Polecamy: Agata Meble w Toruniu. Wkrótce wielkie otwarcie salonu. Mamy zdjęcia!

