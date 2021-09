"Nie dajemy już rady" - mówią lekarze. Odział neurologii w Szpitalu Miejskim w Toruniu ma zostać zamknięty

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oddział neurologii nie funkcjonuje od kilku miesięcy

O problemach toruńskiej neurologii informowaliśmy już w lipcu. Najpierw, z powodu braków kadrowych, zawieszono Oddział Leczenia Udarów Mózgu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Później, 16 lipca, po raz drugi w ciągu sześciu lat, zamknięto cały oddział neurologiczny. Nie przyjmują one pacjentów do dziś. - Cały czas poszukujemy lekarzy, ale nie jest to łatwe, bo brakuje specjalistów – mówi dr n. med. Janusz Mielcarek, rzecznik lecznicy.

W lipcu jedynym miejscem w Toruniu, do którego mogli trafić pacjenci z podejrzeniem udaru, był szpital miejski. Już wtedy placówka zmagała się z brakiem miejsc i personelu. Mimo to pracownicy robili wszystko, aby każda osoba, która wymaga hospitalizacji, została do szpitala przyjęta. Teraz i ten oddział ma zostać zamknięty. Jak mówi pełnomocnik lekarzy, mec. Daniel Kieliszek, sytuacja jest dramatyczna.