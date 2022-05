Nie będzie "Żabki" na Rynku w Toruniu! "To ja ich zablokowałem" - nie kryje notariusz

W pięknej kamienicy na rogu ulicy Szerokiej i Rynku Staromiejskiego miał powstać kolejny już sklep "Żabki". Sieć wygrała miejski przetarg na parterowy lokal, który został opuszczony przez optometrystę Macieja Karczewskiego, ale jednak z biznesu zrezygnowała. Powód? Wspólnota mieszkaniowa nie zgodziła się na sprzedaż alkoholu w tym punkcie.

Ulica Szeroka 43 to adres, pod którym miała działać kolejna "Żabka". Adres prestiżowy, bo to serce starówki, a do tego - piękna, zabytkowa kamienica. Przez lata w należącym do miasta parterowym lokalu mieścił się salon optometrysty Macieja Karczewskiego. Rok temu jednak przedsiębiorca z niego zrezygnował, bo był przybity kosztami. Jednocześnie był przekonany, że jako "niepokorny obywatel", często krytykujący władze miasta, pada ofiarą odwetu.

Przetarg gminy

Gmina ogłosiła przetarg, który wygrała sieć "Żabka". Pomysł otwarcia sklepu nie spodobał się innym lokatorom kamienicy i wielu torunianom. Dziś już wiadomo, że sklepu nie będzie. - Wspólnota mieszkaniowa nie zgodziła się na sprzedaż alkoholu w tym miejscu, zawieszenie neonu i instalację klimatyzacji. "Żabka" uznała, że tak interesu nie da się prowadzić i umowę nam wypowiedziała - mówi Monika Mikulska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Kto odpowiada za odmowę?

Wspólnotę tworzą w kamienicy: miasto w imieniu swoich lokatorów, notariusz Adam Kolasiński i jego brat Marek. - To ja zablokowałem ten pomysł, nie wyrażając zgody. Myślę, że będzie to z pożytkiem nie tylko dla nas, ale i całego Torunia. Co to za koncepcja, by sklep z alkoholem czynny do późnego wieczora mieścił się w takim prestiżowym miejscu? Tuż przy osiołku, Ratuszu, głównym punkcie widokowym miasta? - mówi notariusz.

Co zatem stanie się z lokalem? Gmina zdecydowała, że swoją siedzibę będzie miał tutaj Ośrodek Informacji Turystycznej. - I to nam się wszystkim podoba. Sam to zresztą proponowałem - nie kryje Adam Kolasiński.

OIT przeniesie się z innego miejskiego lokalu - z kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25. Zwolniony lokal, o podobnym metrażu i prestiżu co ten pod adresem Szeroka 43, miasto wystawi na przetarg. - W ten sposób finansowo zrekompensujemy gminie skutki wypowiedzenia umowy przez "Żabkę" - podsumowuje dyrektorka ZGM.

Szeroka 43 - gorący adres. Maciej Karczewski opuszczał go, nie kryjąc żalu do miasta

Maciej Karczewski to znany w Toruniu optometrysta, prowadzący kilka salonów. Ten w najbardziej prestiżowej lokalizacji, w pięknej kamienicy przy ulicy Szerokiej 43, prowadził od lat w wynajmowanym od miasta lokalu. Jak przekazywał "Nowościom", płacił za jego najem 220 zł za mkw. miesięcznie. Razem z opłatami czyniło to wydatek rzędu 27 tys. zł brutto.