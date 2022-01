Nie będzie masażu w WORD Toruń? Dyrektor ma żal do mediów. "Temat podniesiony do rangi sensacji"

Dawno żaden pomysł dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu nie wzbudził takiego zainteresowania opinii publicznej - szczególnie na ogólnopolskich forach internetowych. Masująco-relaksujący fotel dla pracowników ośrodka rozgrzał do czerwoności komentatorów. O co chodzi? Przypomnijmy krótko.

We wtorek opisaliśmy sprawę. 12 stycznia br. ośrodek ogłosił nabór ofert pt. "Zakup fotela masującego dla pracowników WORD Toruń". Przedmiot zamówienia? "Profesjonalny fotel masujący. Zakup wraz z dostawą". Terminy? "Ofertę należy zgłosić do dnia 14 stycznia, do godz. 12.00". Zwycięzca naboru miałby czas do końca stycznia na dostarczenie sprzętu.