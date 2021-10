Neurologia w Toruniu nie działa. Co z pacjentami z udarami! Będą jeździć do innych miast!

W Toruniu nie działają obydwa oddziały neurologii

Obecnie nie działa pięć z nich: oddziały w Inowrocławiu, we Włocławku, w Grudziądzu oraz obydwa w Toruniu. Dodajmy, że szpital miejski w Toruniu zawiesił przyjmowanie nowych pacjentów, mimo negatywnej opinii NFZ. - W najbliższych dniach wojewoda ustosunkuje się do wniosku dyrekcji szpitala miejskiego o zawieszenie oddziału neurologii i leczenia udarów. Wszystko na to wskazuje, że będzie to decyzja odmowna – mówi Adrian Mól.