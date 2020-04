Naukowcy z UMK wykrywają koronawirusa w 3 godziny

Obecnie wiele zespołów na całym świecie prowadzi badania nad koronawirusem. Jednym z nich jest bydgoska grupa naukowców. Należą do niej dr Agnieszka Mikucka i dr Tomasz Bogiel z Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. To właśnie m.in. dzięki ich pracy udało się przeprowadzić badania pozwalające wykryć wirusa SARS-CoV-2 bezpośrednio w materiale genetycznym. Zajmuje to zaledwie trzy godziny, co jest aktualnie jednym z najlepszych wyników w Polsce.