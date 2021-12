Nastolatkowie ukradli ze sklepu w Toruniu napoje alkoholowe i energetyczne. Chwilę po tym wpadli w ręce policjantów

Do zdarzenia doszło w środę (16 grudnia) około godz. 14. Uwagę policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy Kompania Toruń, pełniących służbę przy ul. Bażyńskich w Toruniu, zwróciło trzech nastolatków, którzy dziwnie zachowywali się przed wejściem do sklepu. Dodatkowo dwóch z nich, nie przestrzegając zaleceń sanitarnych dotyczących wejścia do obiektu dotyczących osłony ust i nosa, weszło do placówki handlowej.