Najważniejsze dodatki i ulgi dla seniorów. Na co mogą liczyć emeryci w listopadzie 2022?

500 plus dla seniora

Dopłata do wymiany telewizora i dekodera

Ogólnopolska Karta Seniora 2022 - co daje?

Zacznijmy od rozwiązania dostępnego od stosunkowo młodego wieku, a mianowicie od ukończenia 60. roku życia. Wtedy też możemy wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora wydawaną przez Stowarzyszenie MANKO. Jest to specjalny dokument, dzięki któremu możemy korzystać z ekskluzywnych zniżek na terenie całej Polski. Ponad 2500 punktów , które pozwalają na obniżenie opłat, można znaleźć m.in.:

Specjalny dodatek nazywany potocznie programem małżeństwo plus jest opcją, z której mogą skorzystać małżeństwa z odpowiednio długim stażem. Opcja ta jest dostępna dla osób, które ze swoją drugą połówką są oficjalnie od co najmniej 40 lat! Dodatek ten wynosi 500 zł .

Zmiana standardu odbioru telewizji została dokonana w czerwcu 2022 roku. Jednak wciąż nie wszyscy zadbali o zakup nowego dekodera lub telewizora, który obsługiwałby format DVB-T2. Dla seniorów mających trudną sytuację finansową przygotowano specjalną ofertę dofinansowania zakupu i wymiany sprzętu. W przypadku dopłaty do dekodera jest do 100 zł. Z kolei przy dopłacie do telewizora możemy liczyć już na 250 złotych.