Najpiękniejsze dziewczyny z toruńskich klubów w 2019 roku. One rządziły na parkietach!

After party po 5. Świątecznej Gali Disco Polo. Mamy zdjęcia!

5. Świąteczna Gala Disco Polo cieszyła się dużym zainteresowaniem i w Arenie Toruń działo się naprawdę sporo! Jeśli komuś jednak było mało, to miał szanse poimprezować dalej na after party po gali w Bajka Disco Club. Zobaczcie, co się działo!