Najczęstsze skargi konsumentów w Toruniu. W jakich problemach pomagał rzecznik w 2019 roku?

1251 razy interweniował w minionym roku miejski rzecznik konsumentów w Toruniu. Więcej interwencji w kraju było tylko w Łodzi i Warszawie. W jakich problemach pomagał najczęściej? - Pierwsze miejsce w rankingu problemów konsumentów w Toruniu zajmują reklamacje towarów. Po pierwsze - butów i jest to tendencja utrzymująca się od dawna. Po drugie - sprzętu rtv/agd oraz mebli - wylicza Bożena Sawicka, dyrektora biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu. Zobacz także: Zwolnienia w Urzędzie Pracy w Toruniu! Mniej bezrobotnych, mniej pracy Jeśli natomiast chodzi o usługi, to w Toruniu najczęściej konsumenci skarżą się na usługi telekomunikacyjne. - Umowy na nie zawierana są zazwyczaj przez telefon. Wiele osób wciąż nie ma świadomości tego, że wystarczy ustne potwierdzenie czegoś w trakcie rozmowy z telekonsultantem albo jeden wysłany SMS, by doszło do zawarcia czy przedłużenia umowy. Stąd bierze się mnóstwo problemów - podkreśla dyrektor Bożena Sawicka.

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press