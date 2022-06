Nagroda Fundacji L'Oreal i Unesco dla naukowczyni UMK. Pojedzie do Paryża! Małgorzata Oberlan

Dr Karolina Mikulska-Rumińska z Instytutu Fizyki UMK została stypendystką międzynarodowego programu For Woman in Science. Fundacja L'Oréal i UNESCO przyznały jej nagrodę "International Rising Talent" - międzynarodowego wschodzącego talentu - za pracę dotyczącą obumierania komórek – to kluczowe zagadnienie dla opracowania sposobów leczenia chorób nowotworowych.