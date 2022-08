Nadciąga koniec plastikowych jednorazówek. Zmiany już w 2023 roku

Plastik od lat jest jednym z najpopularniejszych, a zarazem najtańszych w wytwarzaniu tworzyw. Niestety, produkowanie go na masową skalę sprawia, że zaczynają nas zalewać plastikowe odpady, z którymi nie do końca wiadomo co robić. Warto zaznaczyć, że tworzywa sztuczne zwykle rozkładają się kilkaset lat.

Receptą na to ma być redukcja plastiku, którą kilka lat temu zapowiedziała Unia Europejska. Co prawda nie jest to łatwe zadanie, gdyż wszelkie jednorazówki opanowały cały świat i towarzyszą ludziom na każdym kroku. Zgodnie z dyrektywą UE pierwsza faza walki z nadmiarem tworzyw sztucznych będzie polegać na wycofaniu plastikowych:

słomek

talerzy

sztućców

mieszadełek

patyczków do balonów

pojemników na żywność

kubków do napojów

patyczków kosmetycznych

Część zagranicznych sieci zaczęła już wprowadzać te rozwiązania, jednak większość polskich przedsiębiorców nie jest jeszcze na te zmiany gotowa. Dyrektywa UE została ogłoszona w 2019 roku, a państwa członkowskie miały wdrożyć jej założenia w życie dwa lata temu. Do tej pory 11 krajów w tym Polska nie zrobiły tego, jednam ma się to zmienić w 2023 roku.